© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Leicester City non demorde: secondo il Mirror, le Foxes sarebbero pronte a una terza offerta per Merih Demiral. E' il giocatore voluto dal tecnico Brendan Rodgers per far coppia con il connazionale turco Caglar Soyuncu. Per vincere le resistenze della Juventus e la concorrenza del Manchester City, offerti prima 24,5, poi 34 milioni di sterline. Adesso il club delle Midlands aumenterà la proposta per Demiral.