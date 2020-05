Il nuovo crack del calcio brasiliano che ha conquistato Paratici: Juve, tutto su Kaio Jorge

Kaio Jorge del Santos è uno dei milgiori prospetti a livello internazionale. Il classe 2002 è l'ultimo prospetto di uno dei club che hanno dato più talenti al calcio mondiale, non ultimo Neymar, e che già da febbraio è finito nel radar della Juventus. Che lo ha seguito in Sudamerica, lo ha visionato e che poi ha deciso di metterlo concretamente nel mirino. "Vedremo se diventerà davvero un Sassicaia", ha detto di lui uno dei massimi esperti del calcio verdeoro come l'agente e intermediario Sabatino Durante.

L'ultimo gioiello in casa Santos? 💎

È del 2002 e si chiama Kaio Jorge 😍

L'ha ribaltata così contro il Defensa y Justicia di Crespo 👏 La #Libertadores è su #DAZN pic.twitter.com/2PO9w9YBfE — DAZN Italia (@DAZN_IT) March 4, 2020

Chi è Kaio Jorge Punta centrale e riferimento del Brasile Under 17, è coi baby verdeoro che ha trovato la sua vetrina nel mondo. Gioca al Santos sin dai primi calci, nonostante la giovanissima età ha già esordito in Libertadores e nel campionato brasiliano con costanza. Centosettantasei centimetri di talento purissimo, in patria è considerato un giocatore molto simile a Roberto Firmino. Che Ralf Rangnick pescò proprio in terra brasiliana per far emergere all'Hoffenheim. E' un centravanti moderno, tecnico, di qualità assoluta, che la Juventus vuole ma che costa carissimo: clausola da 50 milioni di euro, il Santos ne chiede 30. Il giocatore, però, non appartiene totalmente al club brasiliano ma parte del suo cartellino è del fondo di Giuliano Bertolucci.

"Contento che la Juventus mi segua" Nelle scorse settimane, il crack del Santos non ha nascosto la sua felicità per l'interessamento da parte della Juventus. "Sono contento che la Juventus sia interessata a me, tutti vogliono giocare in Europa, ma ora resto concentrato solo sul Santos".