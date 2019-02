Il padre di Ospina: "A Napoli sta benissimo. Il riscatto? Bella notizia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hernan Ospina, padre del portiere del Napoli, ha parlato a Radio Marte commentando le parole di Carlo Ancelotti in merito al riscatto di suo figlio. “David riscattato dal Napoli a prescindere dalle 25 presenze? Non ero a conoscenza delle parole di Ancelotti, sono sincero: non ne sapevo nulla. E' però una splendida notizia, spero che diventi realtà. E' bello per un padre sapere una cosa del genere anche perché il ragazzo sta benissimo a Napoli e vuole restare. David è concentrato, lavora con dedizione ed attende le opportunità che il tecnico gli offre. Ospina ha avuto spazio a Napoli, è stato accolto bene dalla gente ed è sereno. Napoli poi è un'opportunità importante per mio figlio che in azzurro ha la possibilità di mostrare le sue qualità anche in campo internazionale, siamo felici", ha detto.