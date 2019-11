Il Parma in Nazionale - Doppio esordio in Svezia. Ma c'è il KO di Cornelius

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due esordienti con la Svezia: questa la bella notizia per il Parma nella pausa per le Nazionali. La sosta dà (entusiasmo), la sosta toglie (giocatori): si ferma infatti Cornelius.

SVEZIA ALLA PARMIGIANA, KUCKA OK - Svezia a tinte gialloblù: abbastanza ovvio, ma in questo caso sono (anche) quelle del Parma. Con la nazionale scandinava hanno infatti esordito, entrambi nella sfida contro le Isole Far Oer, Riccardo Gagliolo e Dejan Kulusevski. Impegnato con la Slovacchia, Juraj Kucka ha giocato da titolare sia nella sconfitta contro la Croazia che nel successo sull'Azerbaigian. 90' per Kastriot Dermaku, difensore albanese, contro la Francia: il centrale aveva invece seguito dalla panchina il 2-2 con Andorra.

CORNELIUS STOP - La brutta notizia arriva da Andreas Cornelius: il centravanti, schierato titolare con la Danimarca contro l'Irlanda (dopo aver seguito dalla panchina il 6-0 a Gibilterra), è stato costretto a uscire dopo 33' di gioco. Problema muscolare per lui, ne dovrebbe avere per 2-3 settimane. Della sosta hanno approfittato Vincent Laurini e Bruno Alves: entrambi avevano già recuperato (il portoghese anche in campo contro la Roma), ma le loro condizioni sono ovviamente migliorate.