Il PSG guarda in casa Milan dopo gli addii Thiago Silva e Kouassi: contatti per Romagnoli

Il direttore sportivo del Paris Saint-Germain Leonardo, scrive il portale francese 'Le10sport', guarda in casa Milan dopo aver deciso di non rinnovare il contratto di Thiago Silva e aver perso il giovane Kouassi, difensore che ha scelto il Bayern Monaco per proseguire la sua carriera. Contatti in corso, si legge, con Alessio Romagnoli, capitano rossonero che ha un contratto in scadenza nel 2022.