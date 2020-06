PSG, Leonardo e il divorzio da Cavani e Thiago Silva: "E' stata una scelta molto sofferta"

Emergono nuove dichiarazioni di Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint-Germain, intervistato da 'Le Journal du Dimanche'. L'intervista integrale sarà online domani, ma nell'anticipazione il dirigente brasiliano ha reso noto che questa estate andranno via i cinque giocatori in scadenza di contratto: Edinson Cavani, Thiago Silva, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa ed Eric Maxim Choupo-Moting.

Leonardo s'è soffermato principalmente su Cavani e Thiago Silva: "E' stata una decisione molto difficile da prendere - ha detto -. Sono giocatori che hanno segnato la storia del club e il rapporto con loro è bellissimo. Però, stiamo arrivando alla fine. Abbiamo dovuto prendere una decisione logica, sia dal punto di vista economico che della nuova generazione di calciatori. Forse abbiamo torto, non lo so, non c'è mai un momento perfetto. L'idea è comunque quella di andare avanti con loro fino a fine stagione, ma in questo momento non sappiamo ancora come".

In un altro passaggio, Leonardo ha poi confermato Tuchel. Tra i due il rapporto è tutt'altro che eccezionale, ma il manager tedesco è stato confermato anche per il prossimo anno: "Con Tuchel abbiamo parlato, sa tutto e non ci sono altre discussioni in corso".