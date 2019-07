Il punto su Mauro Icardi: l'offerta del Napoli e la strategia Juventus

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi è fuori dal progetto tecnico dell'Inter. Per questo anche Carlo Ancelotti ne ha parlato nella sua conferenza stampa di oggi a Dimaro. D'altro canto l'argentino è un vecchio pallino di Aurelio De Laurentiis: nel 2016 era la prima scelta per sostituire il partente Gonzalo Higuain, ma lì l'Inter decise di rifiutare un'offerta da 75 milioni di euro.

ESCLUDE JAMES RODRIGUEZ? Un approdo combinato di Icardi e del colombiano porterebbe il Napoli certamente più vicino alla Juventus, sia in termini di potenza di fuoco che numericamente. Però sarebbero quasi 30 milioni di euro annui in più da pagare, in ingaggi, includendo i bonus. Dopo la chiamata di Simeone James è più lontano, Maurito sarebbe invece relativamente più facile da abbordare, non tanto nei milioni da sborsare quanto per la mancanza di avversari.

JUVENTUS A PARTE - I bianconeri però stanno giocando con il cronometro, sapendo di avere la preferenza del giocatore. Fosse per Icardi, la Juventus sarebbe oramai realtà. Il problema è che uno scambio con Dybala - che piace molto a Marotta - è di difficile realizzo per la diversità delle valutazioni delle due società. Così sul tavolo sono finiti altri nomi, da Cuadrado a Mandzukic, ma nessuno che convinca del tutto la società nerazzurra. Il prezzo è comunque oltre i 50 milioni di euro.