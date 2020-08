Il sogno (proibito) del Club Coyotes de Tlaxcala: "CR7, avvisa la Juve di risponderci al telefono"

Non solo il Paris Saint-Germain, anche il Club Coyotes de Tlaxcala "punta" Cristiano Ronaldo. A scherzare sul possibile acquisto del campione della Juventus è stato lo stesso club di seconda divisione messicana, chiamandolo via social direttamente a Tlaxcala de Xicohténcatl: "Vedi come staresti bene con la maglia dei Coyotes, comandante Cristiano Ronaldo? Avvisa la Juve di risponderci al telefono", l'ironico messaggio lanciato su Twitter dai Coyotes. Con tanto di fotomontaggio di CR7 in maglia rossonera.