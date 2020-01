© foto di www.imagephotoagency.it

Quello di oggi contro il Cagliari è il migliori risultato della Juventus di Maurizio Sarri per molti aspetti. E' la seconda volta che i bianconeri gestiti dall'ex tecnico del Napoli fanno 4 gol ma la volta precedente era stato in occasione del 4-3 al Napoli. E' stata dunque la partita col miglior bilancio tra reti fatti e subite, nessuna. I bianconeri, peraltro, non uscivano dal campo in Serie A senza prendere reti dal 10 novembre, da quasi due mesi, dall'1-0 al Milan. Si tratta della sesta gara su diciannove della Juve di Sarri in A senza prendere reti.