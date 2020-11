In A il Milan non vince in casa da quasi due mesi, Bonera avverte: "Con la Fiorentina sarà dura"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Fiorentina, mister Daniele Bonera ha analizzato così i suoi prossimi avversari in campionato: "Ci aspetta una partita difficile, quella coi viola è sempre stata una gara affascinante, alla quale noi arriviamo in un buon momento. I gigliati hanno attraversato un momento difficile, ma conosciamo bene la qualità della loro squadra", le dichiarazioni del sostituto temporaneo di Stefano Pioli.

Il Milan non vince in casa, in campionato, dal 4 ottobre scorso...

"Sarà dura, la Fiorentina è una squadra forte e lo sappiamo bene. Abbiamo massimo rispetto per i viola, ma per continuare il nostro percorso domani abbiamo una bella opportunità per tornare a vincere in casa".