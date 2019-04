© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Clamoroso il gol dell'Udinese a Milano: angolo per i rossoneri, Musso va a vuoto, Piatek ha la palla del 2-0 con lo specchio aperto ma Opoku riesce a saccheggiargli la palla: Okaka riprende il pallone, sospinge il contropiede, tagliando fuori la difesa per Fofana. In mezzo all'area c'è Lasagna che, servito dal centrocampista, sbatte la palla sotto la traversa. Uno a uno a venticinque dalla fine.