Inter, affondo Barça su Lautaro solo se parte Suarez: i blaugrana hanno bisogno di vendere

L'assalto a Lautaro Martinez tornerà d'attualità, in casa Barcellona, soltanto con la cessione di Luis Suarez. Il Mundo Deportivo fa il punto sul mercato dei blaugrana: per acquistare, il club catalano deve vendere, perché in questo momento non ha la possibilità economica di spingere sull'acceleratore con offerte vicine ai 100 milioni di euro. L'uruguaiano in questo momento ha offerte dalla MLS: se dovesse partire, a quel punto il Barça tornerebbe alla carica per il Toro dell'Inter. Altrimenti, il discorso sarebbe rinviato al mercato 2021.