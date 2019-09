Inter, ag. Lautaro: "Crescita enorme. Futuro? Bello immaginarlo al Barça"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la tripletta contro il Messico con la maglia dell'Argentina ha preso la parola l'agente di Lautaro Martinez. Ecco le parole di Beto Yaqué ai microfoni de la Oral Deportiva: "I tre gol segnati da Lautaro mi hanno dato una gioia enorme. So come si sente sia nei momenti buoni che in quelli cattivi. Vedo una crescita enorme e non mi sorprende per nulla perché ho condiviso ogni momento con lui: non ha limiti".

Yaqué, poi, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche a TyC Sports: "Mondiale? È stata dura quella delusione, ma era preparato. Prima di andare all’Inter, gli dissi che non avrebbe faticato ad ambientarsi perché quello che si prefissa, Lautaro lo ottiene. Non è facile entrare a San Siro e giocare come nel cortile di casa".

Infine una suggestione per il futuro: "Sarebbe bello vederlo con Messi al Barcellona".