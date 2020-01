Anche il Manchester United su Matias Vecino. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i red devils hanno manifestato nelle ultime ore interesse nei confronti del centrocampista, che piace anche a Siviglia e Tottenham. Con il possibile arrivo di Eriksen per l'uruguayano gli spazi sarebbero sempre meno e si cerca per lui un acquirente. Classe 1991, Vecino in questa stagione ha finora raccolto 17 presenze, segnando 2 reti.