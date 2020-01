Dopo aver deciso di cedere Paul Pogba, che può già partite a gennaio per 150 milioni di sterline, il Manchester United punta su Christian Eriksen per rinforzare il proprio centrocampo come riporta Starsport. Il tecnico dei Red Devils Solskjaer starebbe infatti pensando di prelevare il danese già in questa finestra di mercato approfittando del fatto che è in scadenza di contratto e potrebbe essere liberato per una cifra modesta.

La posizione dell’Inter - Eriksen è uno dei grandi obiettivi dell’Inter per l’estate, ma le mosse del Manchester United potrebbero costringere i nerazzurri ad accelerare le operazioni per non farsi sfuggire il danese, che piace anche a Real Madrid e Paris Saint-Germain.