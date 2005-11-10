TMW Inter, Ausilio: "C'è troppa fretta sul mercato. Faremo tutto quello che servirà"

Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato alla cerimonia d'apertura del calciomercato a Rimini. Ecco le sue parole ai media presenti, compreso Tuttomercatoweb:

Le manovre dopo l'obiettivo sfumato Palestra

"Il mercato non mi sembra che sia finito, siamo al 29 di giugno, c'è troppa fretta, troppa mediaticità intorno al mercato dell'Inter. Noi poco tempo fa abbiamo vinto lo scudetto a una Coppa Italia, mi sembra che invece si sia già consumato troppo in fretta tutto quello che di bello abbiamo fatto. Il mercato dura due mesi e in quei due mesi faremo tutto quello che dobbiamo fare per migliorare la squadra senza problemi".

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"Nel calcio sono dinamiche normali, ce ne sono tante, questa ha avuto una risonanza per la mediaticità che aveva. Noi non ci siamo mai nascosti, abbiamo fatto una bella offerta, un'offerta importante che la proprietà aveva messo a disposizione. Io penso che non ci sia niente da recriminare perché abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare. Poi se arriva un club e propone al ragazzo quello che ha proposto è legittimo anche da parte del ragazzo scegliere un altro percorso. Consideravo il progetto tecnico dell'Inter dal mio punto di vista assolutamente valido, ma ripeto, avevano tutto il diritto di scegliere altro e giusto così faremo qualcos'altro anche noi, non c'è nessun problema".

Su che direzione si muoverà l'Inter? Piace Khalaili

"Faremo un esterno destro, un terzino destro, chiamiamolo, ormai si usano tante definizioni. Ormai il fatto che Dumfries andrà via è una cosa assodata, noi non ci faremo trovare impreparati, stiamo lavorando su qualche situazione, ci sono tanti ragazzi interessanti e uno di questi sicuramente da qui alla fine di agosto, perché non c'è fretta, sicuramente sarà parte dell'Inter".

Sul proprio contratto in scadenza

"Io mi occupo dei rinnovi dei calciatori o degli allenatori, il mio rinnovo penso che se hanno piacere eventualmente sta ad altri, io sono a disposizione come lo sono stato sempre in tutti questi anni, però del mio rinnovo non sia il mio compito affrontarlo, è il compito di altri".

Su Nico Paz

"Su Nico Paz anch'io ho letto tante cose, ho sentito tante cose, non solo la carta stampata. Noi con Nico Paz non abbiamo mai fatto nulla, mai fatto nulla semplicemente perché stiamo lavorando su altro tipo di posizioni, ci sono altre necessità, altre priorità, sicuramente quella del difensore centrale".

Su Solet

"Solet come tanti altri calciatori potrebbe essere un'opportunità, però non è l'unica e non sono poi così sicuro che possa essere lui, vediamo con calma quello che questo mercato porterà, ma nessuna fretta e siamo in grado di cominciare un campionato con la squadra che abbiamo, con i giocatori che abbiamo, abbiamo voglia di aggiungere qualcosa".

Su Chalobah

"Ma ci sono tanti nomi, a volte li leggo anche io da voi e non sono magari le idee che abbiamo in testa, stiamo parlando di giocatori tutti importanti, tutti, perché sono tutti giocatori, se mi parli di Chalobah in questo momento al Mondiale, come lui giustamente ha parlato anche di Solet, ma ce ne sono tanti altri, ripeto, stiamo valutando insieme all'allenatore tutto quello che il mercato mette a disposizione e non ci faremo trovare impreparati sicuramente".

Su Pisilli

"Al di là della stima enorme che ho per questo ragazzo posso tranquillamente, senza rischiare di essere smentito, affermare che non c'è un interesse, ma per una logica di ruolo, non tanto perché non c'è la stima o la considerazione di questo ragazzo, è uno dei migliori giovani che abbiamo in Italia, farà sicuramente molto bene, però diciamo che nei giorni prossimi noi stiamo lavorando su altre cose, non su questo tipo di ruolo".

Sui difensori da acquistare

"Due, ne faremo due".

Su Jones

"Io non ho mai negato l'interesse per questo ragazzo, anche a gennaio abbiamo provato, devo essere però altrettanto sincero: ci piace, è un giocatore che sicuramente ha quelle caratteristiche che eventualmente possono portare qualcosa in più nel nostro centrocampo, che è già molto forte, però in questo momento c'è una distanza anche importante tra le valutazioni che diamo noi e Liverpool. Siccome è un giocatore del Liverpool ha tutto il diritto di chiedere quello che richiede il legittimo, ma noi abbiamo tutto il diritto di dire se ci va bene o meno, quindi in questo momento direi che è una operazione molto difficile".