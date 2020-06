Inter, baby talenti nerazzurri - Branzini sembra Pogba. Pronto al doppio salto?

Da bambino lo chiamavano il il piccolo fuoriclasse. Da bambino, all'età di sei anni, vestiva già la maglia dell'Inter. E l'ha vestita fino ad oggi, all'età di 16 anni che diventeranno 17 tra un mese. Sotto età per tutta la stagione in Under 17, Thomas Branzini, nato e cresciuto a Milano e da sempre tifoso nerazzurro, ha fatto la spola come molti suoi compagni tra la brillante e compatta Under 16 di Gabriele Bonacina e la categoria superiore guidata da Cristian Chivu. Mediano che qualcuno si diverte (ma neanche troppo) a ricordare Paul Pogba per caratteristiche fisiche e movimenti, Branzini ha esordito in Under 17 già alla prima di campionato contro il Brescia. 22 minuti finali e tanta qualità che per un sedicenne, anche possedendola, non è mai facile da far vedere con personalità e assoluta leggerezza.

Thomas è dotato di abilità che spaziano dall'eleganza ed efficacia palla al piede, alla lettura tattica, passando per un movimento dinamico in verticale che lo porta facilmente alla conclusione verso la porta avversaria. Così sono arrivati i suoi centri in Under 16, così ha messo il suo primo sigillo con l'U17 contro il Venezia a novembre per il gol dell'1-0 (finale 3-1 per i nerazzurri). Giorno del suo debutto da titolare, seguito poi dal secondo nel match successivo a Bologna dove Chivu ha voluto provarlo pure da centrale di difesa. Un tempo prima di essere sostituito, nel corso del quale Branzini ha offerto l'ennesima prestazione notevole sul piano dell'attenzione difensiva e dell'efficacia nel duello. L'anno prossimo sarò quello della conferma in Under 17, a meno che Andrea Zanchetta non decida di portarlo stabilmente in Under 18, lasciando che il ragazzo compia anzitempo un salto che ha ampiamente dimostrato di potersi meritare.