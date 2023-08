Inter, Balogun non era il preferito di Inzaghi: Morata e Taremi prima di lui nelle gerarchie

Alla fine del mercato estivo, senza l'uscita di Correa, probabilmente sarà Folarin Balogun l'ultimo acquisto fatto dall'Inter in attacco. Niente di strano, se non fosse che Inzaghi - come noto - preferisce più un vero numero 9, un attaccante d'area. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'allenatore nerazzurro ha espresso la sua preferenza verso tre profili considerati più pronti: Beto, per caratteristiche e conoscenza del campionato; Taremi e Morata per l'esperienza e l'affidabilità.

Ecco perché investire su Balogun

Per lo spagnolo un tentativo reale è stato fatto ma le richieste dell'Atletico Madrid (21 milioni in un'unica tranche) non possono essere soddisfatte dal club di Zhang. Da qui l'affondo in arrivo per Balogun, considerato l'investimento migliore dalla parte gestionale dell'Inter.