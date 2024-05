Live TMW Juventus, Chiesa: "Ho parlato con Giuntoli, a fine stagione discutiamo del rinnovo"

00.35 - Federico Chiesa, attaccante della Juventus, parla in conferenza stampa dopo la vittoria della Coppa Italia.

Cosa le passa per la testa?

"In questo momento c'è grande gioia, condivisa con la squadra, venivamo da un periodo deludente. E per me è stato un ulteriore piacere perché in questo campo mi ero fatto male due anni fa...".

Questa vittoria aiuta per il rinnovo?

"Coppa Italia e raggiungimento della Champions erano obiettivi prefissati. Ho parlato col direttore (Giuntoli, ndr) e a fine stagione con calma ci siederemo al tavolo: ognuno dirà le sue idee. Il mio pensiero è di rimanere in questa grande società, voglio riportare la Juve dove merita. In questi mesi difficili abbiamo visto scivolare via il campionato e dall'anno prossimo cerchiamo rivincita. Prima parlerà con la società".

Dall'infortunio al nuovo vigore per la Nazionale?

"Il pensiero dell'infortunio era passato, è solo perché sono contento. La prima coppa l'avevamo alzata al Mapei Stadium col Covid, stasera c'era un'atmosfera bellissima... E per gli Europei devo aspettare Spalletti, ma sono a disposizione".

Ultima con Allegri?

"Certe valutazioni le fa la società. Certo, c'è delusione perché abbiamo fatto scivolare troppo presto il sogno Scudetto".

Come siete arrivati alla partita?

"Prima di una finale c'è sempre tensione... Stasera vedere la curva così piena di tifosi juventini che davano la spinta è un ricordo che porterò sempre con me".

A chi va la dedica?

"Alle nostre famiglie che ci hanno seguiti in questi mesi. Personalmente la dedico alla mia famiglia, alla mia fidanzata e agli amici, che oggi sono venuti a vedermi".

Vi ha infastiditi sentirvi dire che eravate sfavoriti?

"Erano favoriti... Hanno scritto tutti così ma è andata diversamente".

00.43 - Termina la conferenza stampa.