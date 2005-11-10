Inter, Barella: "Lautaro è quello che ci rappresenta di più. Su Carlos Augusto..."

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la bella vittoria dell'Inter a Bologna: "Si parla sempre dei titolari, delle scelte del mister... poi quando hai giocatori così che entrano dalla panchina non ci sono titolari. C'è solo da ringraziare questi ragazzi".

Sarà invidioso Lautaro della fascia da capitano oggi?

"Il capitano è Lautaro, non penso che per essere importante uno debba avere la fascia. Lui è quello che ci rappresenta di più, è qui da più anni".

Come ti spieghi questa doppia versione dell'Inter tra Champions e campionato?

"Sappiamo che dobbiamo migliorare. Anche oggi nei primi trenta minuti abbiamo fatto fatica, se approcciamo bene poi le partite sono più facili".