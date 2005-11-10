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Berti incorona Barella: "È il mio mito, un capitano vero". Poi esalta Esposito e avverte Chivu

Alessandra Stefanelli
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Alessandra Stefanelli
Oggi alle 09:00Serie A
25.10.2026 09:00Serie A
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L'ex centrocampista nerazzurro si racconta alla Gazzetta: dagli elogi a Barella ed Esposito a un ricordo sui tempi della Fiorentina
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nicola Berti resta uno dei tifosi più appassionati dell'Inter. L'ex centrocampista nerazzurro, intervistato dalla Gazzetta dello Sport alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, ha parlato del momento della squadra di Cristian Chivu, tra entusiasmo per la vittoria europea, elogi ai singoli e qualche aspetto ancora da migliorare. Tra i giocatori che hanno conquistato il cuore di Berti c'è soprattutto Nicolò Barella, considerato un riferimento fondamentale per la squadra. "Il mio mito assoluto. È un capitano vero, io lo adoro", ha dichiarato l'ex nerazzurro, ricordando anche la crescita del centrocampista dal suo arrivo a Milano. "Quando è arrivato all'Inter era sempre un po' nervosetto, ma poi è diventato il comandante che vediamo oggi. Chi lo critica non si rende conto delle partite che fa, dei chilometri che percorre. Gli manca solo qualche gol importante".

Berti applaude l'Inter di Chivu: "Pio Esposito è un genio"

L'attenzione si è poi spostata sui protagonisti della squadra di Chivu, reduce dal successo in Champions League contro lo Shakhtar. Berti ha apprezzato soprattutto la reazione dei nerazzurri alle difficoltà incontrate durante la partita, sottolineando anche la prestazione di Josep Martinez. "Pepo martedì ha fatto tre parate straordinarie dopo le cavolate con Real e Bruges. Ora sembra che gli spetti un po' di panchina ed è giusto, così torna riposato e carico per il derby". Parole di grande entusiasmo per Francesco Pio Esposito: "È un genio. Esposito per l'Inter è il top". Promosso anche Diouf, che sta trovando spazio nelle rotazioni: "In questo momento mi piace moltissimo".

Berti ricorda il trasferimento dalla Fiorentina: "Mi diedero del mercenario"

La sfida contro i viola riporta inevitabilmente Berti al suo passato. Prima di diventare una bandiera interista, infatti, il centrocampista aveva indossato la maglia della Fiorentina, lasciando Firenze nel 1988. "Mi fecero passare per un mercenario. E io non lo sono per niente. Mi avevano venduto al Napoli, ma c'erano anche altre squadre come il Milan, la Juve. Poi è arrivata l'Inter e io, con una mamma interista, non potevo dire di no". Un trasferimento che provocò una reazione durissima da parte dei tifosi viola. "Quando sono tornato per la prima volta a Firenze da avversario, mi sono tremate le gambe come non mi era mai accaduto in carriera".

Berti avverte Chivu: "Troppi gol subiti, deve sistemare la difesa"

Nonostante la fiducia nel progetto nerazzurro, Berti individua un problema sul quale Chivu dovrà intervenire. "Chivu deve sistemare la fase difensiva. I gol presi sono troppi ed è l'unica nota negativa di questo inizio di stagione". L'ex centrocampista ritiene che la squadra abbia tutte le qualità per competere ai massimi livelli, ma per continuare a vincere sarà necessario trovare maggiore solidità. Alla domanda sulla possibilità di conquistare sei punti nelle prossime due giornate, Berti non ha esitazioni: "Certo. Deve".

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