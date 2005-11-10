Inter Bisseck avverte: "Servono cattiveria e concentrazione contro la Fiorentina"

L'Inter vuole dare continuità ai risultati e Yann Bisseck indica la strada da seguire per superare la Fiorentina. Il difensore tedesco è intervenuto ai microfoni di Inter TV nel prepartita della sfida di San Siro, soffermandosi sull'atteggiamento che i nerazzurri dovranno mantenere per conquistare un'altra vittoria. "Servono cattiveria, concentrazione e utilizzare le nostre qualità. Serve questo per vincere", ha spiegato Bisseck, evidenziando come determinazione e attenzione saranno fondamentali per affrontare la formazione viola.

Bisseck mette da parte la Champions: "Ora siamo concentrati sul match"

Il centrale nerazzurro ha poi parlato degli obiettivi dell'Inter, reduce dall'impegno europeo e intenzionata a proseguire il proprio cammino anche in campionato. "Nel calcio, è sempre importante vincere: noi vogliamo andare lontano in Champions, ma questo è il passato. Ora siamo concentrati sul match".