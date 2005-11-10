Inter, Bonny: "Consigli che mi dà Thuram? No, dice solo cazzate"
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Pietro Celeste
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17.10.2026 20:15Serie A
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Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Bologna: "Sempre bello vincere così, tutti contenti".
Qual'è l'obiettivo che ti poni nel breve?
"Più che un obiettivo personale, credo dobbiamo averlo di squadra. Chiunque è entrato ha fatto un gran lavoro".
Cosa significa avere la fiducia di Chivu?
"Abbiamo un grande gruppo. Quando arriva il tuo momento devi essere pronto, il mister da la fiducia a tutti. Avere un gruppo così ampio è la nostra forza".
Guarda la reazione di Marcus Thuram al tuo gol.
"Marcus è sempre vicino, così come con Pio. Siamo una grande famiglia. Consigli? No, dice solo cazzate (ride)".
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