Inter, Bonny è on fire e si candida per lo Shakhtar: Chivu valuta il debutto da titolare

Il momento di Ange-Yoan Bonny potrebbe essere arrivato. Dopo aver sfruttato praticamente ogni occasione concessagli da Chivu, l'attaccante francese si candida per una maglia dal primo minuto contro lo Shakhtar, in una partita che l'Inter non può permettersi di sbagliare. Finora Bonny è sempre subentrato, con l'unica eccezione della trasferta di Cagliari trascorsa interamente in panchina, riuscendo comunque a segnare contro Udinese, Bruges e, nell'ultimo turno, Bologna. Proprio la rete del Dall'Ara, utile a blindare il successo nerazzurro, ha ulteriormente rafforzato la sua candidatura per la Champions.

L'assenza di Lautaro apre una chance per Bonny

Come si legge sul Corriere dello Sport, Chivu non ha ancora deciso la coppia offensiva, ma l'infortunio di Lautaro Martinez ha ridotto le alternative a disposizione. Thuram ha accumulato molto minutaggio nell'ultimo periodo, mentre Bonny e Pio Esposito hanno giocato insieme dal primo minuto soltanto una volta, nel derby di ritorno della passata stagione, quando l'assenza del Toro rese quasi obbligata quella soluzione. Le condizioni fisiche dei giocatori dopo una settimana da tre partite incideranno sulla decisione definitiva, ma per Bonny sarebbe la prima titolarità stagionale e un banco di prova particolarmente importante.

Tre gol da subentrato, Bonny vuole prendersi l'attacco dell'Inter

L'ex Parma conosce già la Champions: nella passata stagione era stato utilizzato con continuità, anche due volte dall'inizio, senza però riuscire a segnare. Il primo gol europeo è arrivato quest'anno contro il Bruges, anche se la successiva sconfitta dell'Inter ha reso amaro quel momento. Bonny arriva comunque pronto all'appuntamento: durante l'ultima sosta ha trovato minuti anche con la Costa d'Avorio e continua a rispondere presente ogni volta che viene chiamato in causa. Fare la differenza contro lo Shakhtar significherebbe non soltanto alleggerire il peso dell'assenza di Lautaro, ma anche guadagnare definitivamente spazio nelle gerarchie offensive di Chivu.