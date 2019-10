© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista serbo Nemanja Matic potrebbe essere un profilo giusto per l'Inter di Antonio Conte. A riportarlo è Il Corriere dello Sport che spiega come il tecnico lo abbia già allenato al Chelsea: il suo contratto con il Manchester United scade a giugno ed è più di un'opzione per il centrocampo nerazzurro del 2020-21.