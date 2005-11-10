Inter, Carlos Augusto: "Non è stata un'estate facile. Ci tenevo ad andare al Mondiale"

Carlos Augusto, uomo partita di quest'oggi contro il Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la bella vittoria dell'Inter: "Sono entrato come sempre con la voglia di aiutare i miei compagni. Metto sempre gli obiettivi della squadra davanti ai miei".

Sei l'mvp di questo inizio di stagione?

"L'estate non è stata facile, sono tornato e ho lavorato tanto. Ci tenevo ad andare al Mondiale ma devo pensare al club".