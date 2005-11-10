Inter, Carlos Augusto: "Non è stata un'estate facile. Ci tenevo ad andare al Mondiale"
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Pietro Celeste
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17.10.2026 20:53Serie A
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Carlos Augusto, uomo partita di quest'oggi contro il Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la bella vittoria dell'Inter: "Sono entrato come sempre con la voglia di aiutare i miei compagni. Metto sempre gli obiettivi della squadra davanti ai miei".
Sei l'mvp di questo inizio di stagione?
"L'estate non è stata facile, sono tornato e ho lavorato tanto. Ci tenevo ad andare al Mondiale ma devo pensare al club".
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