Inter, Carlos Augusto: "Le partite di Champions sono così. Non possiamo avere sempre il controllo"

Carlos Augusto, difensore dell'Inter nonché match-winner, ha parlato ai microfoni di Prime Video a margine della gara di Champions vinta uno a zero contro lo Shakhtar "E' stato un gol molto importante. Loro palleggiano bene, devo fare i complimenti a tutti i miei compagni".

Il gol è tuo o di Mkhitaryan?

"Il gol è di Mkhitaryan e di Zielinski che ha iniziato l'azione. Dobbiamo continuare così".

C'è stata un pò di paura oggi?

"Paura no, ma le partite di Champions sono così. Non possiamo avere il controllo per novanta minuti, hanno tanti brasiliani".

L'espulsione di Bastoni?

"Stavano cercando questo. Non so se era giallo o no, dobbiamo continuare così".