Inter, Chiesa ideale per il modo di giocare di Conte: ma serviranno 60 milioni

L'Inter continua a pensare a Federico Chiesa, ma in Marotta e Ausilio c'è la consapevolezza di dover superare la concorrenza della Juventus e convincere il giocatore a scegliere i nerazzurri: l'arrivo dell'attaccante viola potrebbe far dimenticare a Conte l'inevitabile addio di Lautaro Martinez, che sembra destinato al Barcellona. Gli addii del Toro e di Icardi, dovrebbero finanziare il colpo Chiesa, che costa 60 milioni ma che può garantire un doppio ruolo all'ex ct: può infatti essere schierato sia come laterale di centrocampo che come attaccante al fianco di Lukaku. A riportarlo è Tuttosport.