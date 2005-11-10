Inter, Chivu fa i conti con una difesa corta: quando tornano Pavard e Stones

Quattro infortunati, ma due pesano più degli altri. È questa la situazione in casa Inter: oggi la squadra tornerà al lavoro dopo il giorno libero concesso da Cristian Chivu. Ad Appiano Gentile, nella giornata di ieri, si sono visti i quattro infortunati, ai quali nella giornata di oggi si è unito Luis Henrique, che sicuramente tornerà dopo la prossima sosta per le nazionali. Per Lautaro Martinez i tempi sono abbastanza delineati: anche in questo caso se ne parla dopo la sosta, forse nemmeno alla prima gara alla ripresa del campionato.

Quando tornano i difensori?

È ai box anche Curtis Jones: l’intervista pubblicata oggi da Dazn è stata realizzata a fine settembre, un periodo in cui l’inglese sembrava pronto a prendersi spazio. Non è detto che rientri prima della sosta, anche perché Chivu vuole recuperarlo al top. E poi a centrocampo non c’è fretta.

Discorso diverso per la difesa: nella prossima partita di Champions League, il 3 novembre in casa del Feyenoord, il tecnico romeno avrà a disposizione solo Bisseck, Akanji e Carlos Augusto, causa squalifica di Alessandro Bastoni. Ma le difficoltà si faranno sentire anche in campionato, aspettando Benjamin Pavard e John Stones. Nessuno dei due, però, rientrerà in tempi rapidissimi: il difensore francese è più avanti e potrebbe esserci già a Rotterdam, magari non dal primo minuto. Salterà comunque Fiorentina, Venezia e il derby con il Milan. Più lungo, non di molto, il percorso di Stones: anche lui ha qualche speranza per il Feyenoord, ma potrebbe aspettare il Como, ultima gara prima della sosta, o a quel punto magari rimandare al ritorno della Serie A, senza forzare i tempi.