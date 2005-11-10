Inter, Chivu: "Il portiere finisce in prima pagina quando fa errori. Su Mkhitaryan..."

Christian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video a margine della vittoria contro lo Shakhtar: "Abbiamo avuto un buon approccio, poi abbiamo avuto il braccetto. Le ultime sconfitte in Champions hanno lasciato tracce. I tre cambi prima del 60' hanno dato più energia ed entusiasmo, in dieci abbiamo dimostrato di saper soffrire alzando l'attenzione e fortunati nel non prendere gol".

Conferma le parole dei suoi ragazzi?

"Si capisce che in Champions quando si rimane in dieci non è semplice. Ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo fatto qualche corsa in più e alzato la responsabilità. Ci tenevamo siccome la Champions ci ha dato dei problemi".

Ci ha pensato di scendere in campo con Provedel?

"Non posso andare a giudicare o esprimere quanto detto negli errori. Il portiere è quello messo in prima pagina quando fa errori: do fiducia a tutti. Le stagioni sono lunghe e ogni tanto c'è bisogno di avere pazienza".

Mkhitaryan e Carlos Augusto mvp?

"Mkhitaryan, con il suo modo di accettare determinate cose, ci da professionalità. Ci tengo a tutti, anche a Pio, che volevo farlo entrare prima dell'espulsione. Siamo tutti stanchi, ma ci tenevamo a vincere pur non avendo espresso un bel gioco".