Inter, Chivu: "Jimenez gol della domenica, a volte non premiati per quanto meritiamo"

L'Inter rimonta ancora, ancora in pieno recupero: contro la Fiorentina i nerazzurri vincono 2-1 con il rigore finale di Zielinski. Al termine della sfida ha parlato ai microfoni di Inter Tv il tecnico Cristian Chivu: "Abbiamo finito stremati? Stremati loro, io no, ma io sono felice per loro. Ma avrei premiato comunque quella che è stata la nostra partita di oggi, per atteggiamento, determinazione, qualità. Poi a volte non siamo premiati per quanto meritiamo o addirittura andiamo sotto per il tiro della domenica, ma quello che mi interessava era di non cadere nella trappola mentale di pensare alle ingiustizie, agli errori o altre cose, ma di continuare a fare quello che abbiamo fatto. Abbiamo creato tanto, abbiamo sbagliato, anche per merito di De Gea, ma la squadra non si è scomposta, ha continuato quello che doveva fare ed alla fine siamo stati premiati".

L'Inter ha saputo reagire ancora.

"A volte siamo più lenti nel manovrare la palla anche per meriti degli avversari. I ragazzi che subentrano ci danno sempre energia e cose che ci servono in determinati momenti della partita. Non ci pesa il fatto che ci ricordano che ogni tanto andiamo sotto, non ci abbattiamo quando le cose non vanno bene, la partita è fatta di episodi e dobbiamo essere bravi a reagire agli episodi".