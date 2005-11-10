Chivu: "Perché ancora Martinez? Non capisco: è il portiere titolare dell'Inter"

Christian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato nel pre-partita della gara di Champions League contro lo Shakthar Donetsk ai microfoni di Prime Video: "Dopo due sconfitte siamo obbligati a vincere anche perchè giochiamo in casa. Dobbiamo ritrovare quella determinazione nel vincere in Champoions"

Come è nata la valutazione su Martinez?

"Perchè ancora Martinez? Non capisco, è il portiere titolare dell'Inter, in futuro daremo la possibilità a Provedel di fare partite".

Cosa è cambiato dall'anno scorso?

Dal punto di vista dell'anno scorso è cambiato poco: la determinazione in alcune lettura. Abbiamo aggiunto la riaggressione nella palle perse ed equilibrio nelle pressioni. Stiamo lavorando per quello. Il calcio che vogliamo esprimere è quello"