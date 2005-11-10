Inter, Chivu punta su Esposito: titolare con Thuram davanti a Mancini. Bonny dalla panchina

L'Inter si affida a Francesco Pio Esposito per continuare la rincorsa alle prime posizioni della classifica. Nella sfida contro la Fiorentina, in programma oggi alle 12.30 a San Siro, Cristian Chivu è pronto a schierare dal primo minuto il giovane centravanti, che farà coppia con Marcus Thuram. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Esposito ha ormai conquistato un ruolo sempre più importante nelle rotazioni offensive nerazzurre. Dopo essere rimasto in panchina per tutta la sfida di Champions League contro lo Shakhtar, il classe 2005 tornerà protagonista in campionato, vincendo il ballottaggio con Bonny. Una scelta che conferma la crescente fiducia di Chivu nei confronti dell'attaccante, chiamato a sfruttare anche l'assenza di Lautaro Martinez, ancora alle prese con il recupero dall'infortunio.

Esposito sotto gli occhi di Mancini: il ct lo osserva a San Siro

Per Esposito sarà una giornata speciale anche per un altro motivo. In tribuna a San Siro ci sarà infatti Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, accompagnato dal vice Alberto Bollini e dal team manager Lele Oriali. Un'occasione importante per il giovane attaccante, che ha già conquistato la fiducia del ct azzurro e punta a consolidare il proprio spazio in Nazionale. La sua crescita non è passata inosservata: Esposito sta dimostrando personalità, capacità di proteggere il pallone e un'attitudine al sacrificio che lo rende prezioso anche nella costruzione del gioco.

Thuram torna protagonista: la Fiorentina evoca dolci ricordi

Accanto a Esposito ci sarà Marcus Thuram, pronto a ritrovare il gol davanti al pubblico nerazzurro. Il francese ha un conto personale aperto con San Siro: non segna nelle ultime sei presenze casalinghe consecutive in Serie A e vuole interrompere il digiuno proprio contro la Fiorentina. Una sfida che rievoca ricordi importanti. Nel settembre 2023, infatti, Thuram realizzò contro i viola il suo primo gol nel campionato italiano. L'intesa con Esposito potrebbe rivelarsi decisiva: il giovane italiano garantirà presenza centrale e lavoro spalle alla porta, mentre il francese potrà sfruttare gli spazi per attaccare la profondità.

Inter, occasione per allungare sulla Roma: Chivu cerca la vittoria

La partita contro la Fiorentina rappresenta anche un'opportunità importante per la classifica. Con un successo, l'Inter salirebbe a quattro punti di vantaggio sulla Roma, in attesa degli altri risultati della giornata. I numeri offensivi sorridono ai nerazzurri, che vantano il miglior attacco del campionato con 21 reti in sette partite. Dall'altra parte, la Fiorentina presenta la difesa più battuta della Serie A, con 17 gol subiti. Chivu, però, non vuole cali di concentrazione. Dopo aver dimostrato contro lo Shakhtar di saper vincere anche in inferiorità numerica, l'Inter dovrà confermare carattere e qualità contro una formazione viola alla ricerca di riscatto.