Inter, Chivu: "Sarà una gara imprevedibile. Mi fa piacere vedere Esposito determinante in Nazionale"

L'allenatore dell'Inter Cristian Chivu ha parlato a DAZN prima della sfida contro il Parma, sua ex squadra. Affronterà un nuovo allenatore, Alberto Gilardino, arrivato da qualche giorno sulla panchina dei ducali: “Una partita un po’ imprevedibile. Sappiamo chi è Gilardino e cosa ha fatto in passato a Genoa e a Pisa, ma è sempre un’incognita per come verrà qua a San Siro. Quello che ci interessa, però, siamo noi stessi, i nostri principi, la nostra determinazione, la personalità e il valore dei nostri giocatori che abbiamo a disposizione".

Quanto era importante per Bastoni ritrovare leggerezza in Nazionale?

“Tantissimo, anche perché l’ha cercata col lavoro, con umiltà e quella disponibilità che ha sempre dato nonostante i momenti difficili che ha cercato di superare facendo parte dei progetti, sia con la Nazionale sia con noi. Mi fa piacere averlo visto determinante in Nazionale e averlo visto in una difesa a quattro, come si è comportato e come ha fatto certe letture. Si è divertito e gli è piaciuto. Mi fa anche piacere che tutti i nazionali, nonostante i minutaggi importanti che hanno fatto, sono tornati sani”.

Su Diouf ed Esposito? Tue due grandi intuizioni.

“La cosa più importante di Diouf, e che nessuno dice, è che è diventato internazionale in una selezione importante. Ci fa piacere che si sia calato in quella che è stata la nostra intuizione sulla base delle sue caratteristiche, ma è merito suo per le prestazioni che ha espresso in questo inizio di stagione e per questo è stato convocato. Esposito è internazionale da un po’, ci fa piacere averlo in squadra, nel nostro pacchetto offensivo. Mi fa piacere anche vederlo determinante in Nazionale così come lo è per noi”.