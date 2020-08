Inter, con l'addio di Messi prende forza il rinnovo di Lautaro Martinez con i nerazzurri

vedi letture

L’edizione odierna di Sport Mediaset sottolinea come l’addio di Lionel Messi al Barcellona abbia ripercussioni decisive sul futuro di Lautaro Martinez. Senza la Pulce, infatti, il progetto del club blaugrana non appare più così appetibile come prima, con l’argentino tra l’altro principale promotore dell’arrivo del Toro in questa seconda metà di stagione. L’Inter progetta così il rinnovo col giocatore: previsto un aumento dell’ingaggio da 3.5 milioni a 5 milioni più bonus. L’ottima annata dell’attaccante (specialmente la prima parte) ha convinto la dirigenza nerazzurra, che intende confermare le proprie certezze prima di immergersi nel calciomercato in cerca di nuovi innesti.