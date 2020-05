Inter, conferme su Vagiannidis. Possibile prestito o inserimento in Under 19

Arrivano conferme sull’interesse dell’Inter per il giovane Georgios Vagiannidis, come anticipato da TMW qualche giorno fa. Si tratta di un terzino destro di appena 19 anni in scadenza di contratto dal Panathinaikos. Come riportato da Fcinternews.it, i discorsi sarebbero già avanzati, ma per il club nerazzurro si tratterebbe di un’opzione in chiave futura. L’intenzione è infatti quella di tesserarlo e mandarlo in prestito oppure di aggregarlo alla formazione Under 19 da fuori quota.