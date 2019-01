Inter, contatti costanti con l'Udinese per De Paul: ottimismo per giugno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter lavora intensamente al possibile acquisto dall'Udinese di Rodrigo De Paul. Il giocatore argentino non partirà a gennaio ma i nerazzurri vorrebbero anticipare le avversarie per ottenere il via libera in estate. La valutazione è di 25 milioni di euro e non ha spaventato i dirigenti nerazzurri. I contatti tra i due club proseguono costanti e spediti, con Ausilio e Marotta che si sentono privilegiati per le mosse già effettuate nelle scorse settimane. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.