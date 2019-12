Inter, Conte spinge per Vidal. Che è sempre più scontento a Barcellona

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arturo Vidal e un futuro che, a Barcellona, sembra avere i giorni contati. Nessuna lite con Valverde, niente parole grosse o allenamento abbandonato. Solo delusione e conseguente nervosismo, anche per la panchina di ieri, nel Clasico, dove il tecnico gli ha preferito Rakitic nonostante l'assenza di Arthur. Oggi dietro a Vidal per Valverde c’è solo il giovane Aleñá. Ad Antonio Conte farebbe parecchio piacere avere Vidal a gennaio, visto che le caratteristiche del cileno sono l’esatto identikit del centrocampista che il tecnico chiede per far fare il definitivo salto di qualità all’Inter nel tentativo di assalto alla Juve per lo scudetto. E viceversa. La Gazzetta dello Sport inoltre evidenzia che il Barcellona ha bisogno di soldi: devono entrare 150 milioni di euro prima del 30 giugno. Per questo i catalani sono disposti a privarsi di Vidal, ma solo dietro al versamento di una cifra cospicua, almeno 20-25 milioni di euro. Niente prestiti (soluzione molto gradita invece a Milano), se non con obbligo di acquisto a giugno.