Inter, da Nainggolan a Gagliardini: i nomi in ballo per arrivare a Chiesa

L'Inter è pronta a dare battaglia per strappare Federico Chiesa alla concorrenza juventina, con Marotta che ha già previsto una strategia fatta di contropartite e soldi che possa convincere i viola a lasciarlo partire. L'idea principale è quella di mettere sul piatto i cartellini di Dalbert e Nainggolan più 30 milioni. L'alternativa potrebbe essere quella di inserire Gagliardini e magari uno tra Pinamonti e Vanheusden, che sono rimasti in orbita nerazzurra nonostante giochino per Genoa e Standard Liegi. Altrimenti, i dirigenti interisti potrebbero spingersi fino a un'offerta di solo cash fino a 40-45 milioni di euro, magari con una sola contropartita da inserire nel pacchetto. Ovviamente, come per i bianconeri, la volontà del giocatore conterà molto, con i viola pronti a darlo via solo nel caso in cui sia lui a chiedere di partire. A riportarlo è Tuttosport.