© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter vuole puntare, in prospettiva presente e futura, su Mauro Icardi. Questo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, secondo il quale l'argentino - a discapito della fiducia da parte della società - avrebbe però deciso di cambiare maglia durante la prossima estate. Stando sempre a quanto riferito dal giornale, il centravanti potrebbe lasciare Milano anche soltanto per una cifra intorno ai 50 milioni di euro. E il Real Madrid, in tal senso, resta alla finestra.