Ufficiale Juventus Women, primo contratto da professionista per l'attaccante Moretti

"Una giornata speciale per Ginevra Moretti - giovane attaccante delle Juventus Women che ha firmato il primo contratto da professionista della sua carriera": scrive così, in un comunicato ufficiale, la Juventus.

Che prosegue poi: "La giocatrice classe 2005 ha sottoscritto un accordo fino al 2027, al termine di una stagione che l’ha vista protagonista con la Primavera femminile e più volte convocata anche in Prima Squadra.

Arrivata in bianconero nell’estate 2020, Moretti ha fatto il suo esordio con le Juventus Women nel gennaio 2023 - non ancora maggiorenne - nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Chievo.

Complimenti, Ginevra!".