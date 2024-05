Ufficiale Ancora un addio in casa Juventus: Gunnarsdottir saluta dopo due stagioni

Arriva un terzo addio in casa Juventus Women: dopo Beerensteyn e Grosso infatti nella giornata di oggi il club bianconero ha annunciato la separazione con Sara Gunnarsdottir dopo due stagioni. Questo il comunicato ufficiale:

"Termina dopo due stagioni il percorso comune di Sara Björk Gunnarsdóttir e delle Juventus Women: la centrocampista islandese, dopo aver conquistato la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana Femminile, lascia il club. Gunnarsdóttir, arrivata nell’estate 2022 dopo la fine della sua storia con il Lione, chiude il capitolo bianconero con 49 presenze e 5 gol messi a segno tra tutte le competizioni.

Nella passata stagione, attraverso la produzione originale di Juventus Creator Lab, Sara ci ha anche raccontato la sua storia, tra la vita in bianconero e le difficoltà affrontate nei mesi precedenti al suo approdo alla Juventus. Grazie per l’energia messa in campo in ogni partita, Sara! In bocca al lupo per il futuro".