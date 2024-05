Ufficiale Sfuma l'idea Blackstenius per la Juve. La svedese ha rinnovato con l'Arsenal

Nelle scorse settimane sembrava che Stina Blackstenius fosse destinata ad animare il mercato estivo del calcio femminile. L’attaccante svedese classe ‘96 infatti era in scadenza di contratto con l’Arsenal e per questo si parlava di un addio con una lunga lista di pretendenti – Juventus, Wolfsburg, Bayern Monaco, Real Madrid e Barcellona – pronte ad approfittare dell’occasione per tesserare una delle migliori calciatrici europee.

Nella giornata di oggi però è arrivato l’annuncio da parte delle Gunners del rinnovo di contratto della nazionale svedese che dunque continuerà con il club londinese dove dal gennaio del 2022 ha messo a segno 43 reti in 83 presenze.