Inter, De Vrij: "Subiamo ancora troppo in contropiede. Bravi oggi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij ha commentato ai microfoni di Sky Sport la gara pareggiata contro l’Udinese: “Ci sentiamo bene, sicuri, è merito anche dei giocatori davanti a noi che ci danno una mano. Mi trovo bene con i miei compagni in difesa, parliamo tanto. Abbiamo affrontato una squadra fortissima nei contropiedi, bisogna essere preparati bene perché quando perdiamo la palla è lì che arriva il pericolo. La lotta Champions? Siamo dispiaciuti per il risultato, non è bastato quello che abbiamo fatto oggi. Ci è mancato il gol ed è un peccato. Sicuramente non difendiamo solo noi centrali ma con tutta la squadra, i terzini e i centrocampisti. Siamo stati bravi oggi, non abbiamo subito tanto se non un paio di occasioni in contropiede. La prestazione non è stata male. Cosa serve per diventare più ambiziosi e lottare con la Juventus? Sicuramente c’è tanto da migliorare come squadra, ogni tanto subiamo qualcosa in contropiede, vogliamo recuperare subito palla e andiamo avanti lasciando degli spazi, è importante la comunicazione”.