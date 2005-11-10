Inter, Dimarco spara alto per il rinnovo: Oaktree fa muro. La mossa del club cambia tutto

Il futuro di Federico Dimarco resta nerazzurro, almeno nelle intenzioni, ma sul nuovo contratto la strada è ancora in salita. L'esterno dell'Inter vuole vedere riconosciuto anche economicamente il proprio peso all'interno della squadra, mentre la società non intende modificare i parametri salariali stabiliti dalla proprietà. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Dimarco punta a un ingaggio da 7,5 milioni di euro a stagione, cifra che lo porterebbe alle spalle di Lautaro Martinez nella classifica dei giocatori più pagati dell'Inter. Una richiesta importante, che il nuovo agente Arturo Canales dovrà discutere con la dirigenza. Per il momento, però, dalle parti di viale della Liberazione non sembrano esserci aperture verso un adeguamento di questa portata.

Dimarco, l'Inter ha già deciso: contratto prolungato fino al 2028

La società può permettersi di aspettare. L'attuale accordo dell'esterno scade nel 2027, ma prevede una clausola che consente all'Inter di estendere unilateralmente il contratto per un'ulteriore stagione. L'intenzione del club sarebbe quella di esercitare l'opzione fino al 2028 già nei prossimi mesi, mettendo al sicuro il giocatore e rinviando la necessità di trovare un'intesa sulle nuove condizioni economiche. Dimarco, intanto, continua a rappresentare un elemento fondamentale nello scacchiere di Chivu. I numeri dell'ultima stagione parlano chiaro: 7 gol e 18 assist in Serie A, un rendimento che rafforza la posizione del calciatore al tavolo delle trattative.

Oaktree non vuole aumentare il monte ingaggi: la distanza resta

Attualmente Dimarco percepisce circa 5,2 milioni di euro a stagione. Il salto richiesto fino a 7,5 milioni viene però considerato eccessivo rispetto alla politica economica che Oaktree intende portare avanti. La proprietà americana vuole infatti privilegiare contratti più sostenibili, con una componente variabile legata al rendimento e al raggiungimento di determinati obiettivi. Un orientamento destinato a influenzare anche altre trattative, a cominciare da quelle relative a Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu.

Inter-Dimarco, nessuna rottura: la volontà è continuare insieme

La distanza tra domanda e offerta non significa necessariamente che il rapporto sia destinato a interrompersi. Dimarco è profondamente legato all'Inter, club nel quale è cresciuto e con cui ha raggiunto la consacrazione ad alti livelli. Anche la dirigenza considera il giocatore un riferimento importante, ma vuole evitare eccezioni che possano alterare gli equilibri economici dello spogliatoio. Il nodo resta dunque lo stipendio, non la permanenza a Milano. L'Inter ha dalla propria parte la clausola fino al 2028, mentre Dimarco punta a trasformare il rendimento sul campo in un riconoscimento contrattuale. La trattativa è destinata a proseguire, ma difficilmente si chiuderà alle cifre richieste inizialmente dall'entourage del calciatore.