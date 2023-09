Inter, domani i primi rientri dalle nazionali: Inzaghi ritrova Dumfries, De Vrij e Asllani

La pausa per le nazionali sta per volgere al termine e in casa Inter ci si prepara ai primi rientri. Come riporta il Corriere dello Sport, domani Simone Inzaghi riaccoglierà ad Appiano Stefan De Vrij e Denzel Dumfries, impegnati con l'Olanda questa sera contro l'Irlanda, ma anche Krjstian Asllani, che sempre questa sera scenderà in campo con la sua Albania contro la Polonia.