Inter-Dzeko, si lavora sulle contropartite. Blindato il 2002 Esposito

Mentre Romelu Lukaku con le sue dichiarazioni a margine degli impegni con il suo Belgio ha attirato le attenzioni dei media, l'Inter continua a lavorare anche sul fronde Edin Dzeko. Come scrive La Gazzetta dello Sport il bosniaco ha già detto sì alla proposta nerazzurra lo scorso marzo e adesso sta ai due club trovare una soluzione per completare l'operazione. Oltre alla parte pecuniaria Marotta e Ausilio cercheranno di abbassare le pretese della Roma con qualche contropartita tecnica. Fra queste, però, non ci sarà Sebastiano Esposito, talento 2002 della Primavera nerazzurra finito nel mirino dei giallorossi. L'idea di evitare un nuovo "caso Zaniolo" è centrale in casa Inter.