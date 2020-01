© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quique Setien, nuovo tecnico del Barcellona, non ha dato rassicurazioni ad Arturo Vidal riguardo a un utilizzo più continuo rispetto all'era Valverde. Il nuovo tecnico ha parlato di equilibri tattici da rispettare in entrambe le fasi. Come scrive Il Corriere dello Sport, se il cileno dovesse finire nuovamente in panchina, potrebbe tornare a fare pressioni al club per andarsene negli ultimi giorni di mercato. L'Inter resta alla finestra, Conte non ha mai smesso di pensare a lui. Se dovesse partire Vecino, ecco che l'Inter potrebbe regalarsi anche il cileno oltre ad Eriksen.