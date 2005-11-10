Inter, Esposito: "Contento della Nazionale, voglio continuare così anche con il club"

L'attaccante dell'Inter e della Nazionale italiana Pio Esposito ha parlato a DAZN pochi minuti prima del fischio d'inizi del match che vedrà i nerazzurri affrontare il Parma. Il centravanti è reduce da un'ottima parentesi azzurra e spera di poter proseguire su questo percorso: “Sicuramente non posso negare che sono contento per com’è andata in Nazionale e per com’è iniziata con l’Inter. Bellissimo inizio, ho voglia di continuare così”.

Gli approcci dell’Inter non perfetti finora. Cosa vi direte?

“È un dato oggettivo che siamo partiti sotto in molte gare. Cercheremo di modificare l’atteggiamento a inizio partita e che non succeda più”.

Quanto è insidiosa questa partita?

“Il cambio allenatore dà qualcosa, ma qualunque squadra che venga a San Siro prova a dare qualcosa in più per metterci in difficoltà. Noi dobbiamo essere la nostra versione migliore e non permetterglielo”