Inter, Esposito parzialmente in gruppo. Handanovic si è allenato a parte

Seduta atletica e tattica, questa mattina per l'Inter ad Appiano Gentile in vista della sfida di Europa League contro il Ludogorets. Secondo Sky Sport in gruppo, seppur in parte, si è rivisto anche Sebastiano Esposito. Lavoro personalizzato e a parte per Gagliardini, Sensi e Handanovic.